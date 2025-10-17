Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Λόγω των έντονων καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα 

Κέρκυρα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αλεπού, στην Κέρκυρα.

Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με κατεψυγμένα και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κέρκυρα 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark