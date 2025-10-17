Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αλεπού, στην Κέρκυρα.

Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με κατεψυγμένα και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.