Με υδροχλωρικό οξύ κατάβρεχε παγκάκια και τα καπάκια κάδων ανακύκλωσης ένας άγνωστος άνδρας, σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι, στην περιοχή του Δημαρχείου Βόλου, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.



Ο άνδρας, αδύνατος, μελαχρινός με μούσι και ρακένδυτος, κυκλοφορούσε μόνος κρατούσε ένα μπουκάλι κόκκινου χρώματος με οξύ και κατάβρεχε τα ξύλα από τα παγκάκια και τα καπάκια των κάδων ανακύκλωσης μπροστά από το Δημαρχείο Βόλου.



Μάλιστα, φέρεται να άδειασε ένα μπουκάλι στην μπροστινή πλευρά του δημαρχείου και ένα δεύτερο στην πίσω πλευρά, επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου.

Υπάλληλοι πληροφορήθηκαν για το περιστατικό και κάλεσαν τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, για να ξεπλύνει τους κάδους, καθώς το οξύ είναι πολύ διαβρωτικό, προσβάλει το δέρμα και καταστρέφει κάθε φυτικό ή ζωικό ιστό.

