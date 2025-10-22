Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (21-10-2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, 55χρονος ημεδαπός ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επικαθήμενο φορτηγό, έμφορτο με υλικά ξυλείας, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι 5 από τα 12 ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.