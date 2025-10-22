Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπημένου «Νιόνιου» όλων των Ελλήνων, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Πηγή: skai.gr

