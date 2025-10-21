Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 τονίζει η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου με ανακοίνωσή της στο Facebook.
Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.
Η σύζυγος του: Ασπα
Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα
Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.