«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε»: Η ανακοίνωση της οικογένειας του Διονύση

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες αναφέρει η οικογένεια του «Νιόνιου»

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 τονίζει η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου με ανακοίνωσή της στο Facebook. 

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. 

Η σύζυγος του: Ασπα
Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα
Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας.

