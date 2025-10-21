Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 τονίζει η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου με ανακοίνωσή της στο Facebook.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας.

Πηγή: skai.gr

