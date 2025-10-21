Διονύσης Σαββόπουλος στον ΣΚΑΪ: «Είμαι μόνο ένα πλάσμα με καλή διάθεση»

Ο καταξιωμένος συνθέτης Διονύσης Σαββόπουλος, που έφυγε την Τρίτη από κοντά μας αφήνοντας φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι, στη διαμόρφωση του οποίου τόσο συνέβαλε, είχε μιλήσει το 2023 στον ΣΚΑΪ για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με κορωνοϊό.



Εξασθενημένος, αλλά πάντα γλαφυρός και αιώνιος έφηβος, συγκλόνισε μιλώντας ανεπιτήδευτα, χωρίς κανένα κόμπλεξ για ένα περιστατικό που βίωσε μέσα στο νοσοκομείο, για το οποίο αρχικά ντράπηκε αλλά, τελικά λειτούργησε λυτρωτικά. «Αισθάνθηκα τόσο μεγάλη ντροπή, δεν είμαι πια ούτε ο Σαββόπουλος ούτε δεν ξέρω ποιος... Κι εκείνη τη στιγμή που το ένιωσα αυτό, σαν να μού ήρθε ένα πολύ ευχάριστο συναίσθημα, ότι δεν είμαι τίποτα, κι είμαι μόνο ένα πλάσμα με καλή διάθεση... Αυτό ένιωσα».

