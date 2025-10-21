Τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου, εκφράζει με δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ακολουθεί η δήλωσή του:

«Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό - με ή χωρίς Ρεζέρβα - για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι. Πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, είχαμε πει με την Άσπα, τη σύζυγό του, να βρεθούμε σπίτι τους, μαζί με την Πόπη, για να τα πούμε. Δεν τα καταφέραμε.

Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Η μουσική του μου άρεσε από τότε που ήμουν παιδί. Με συντροφεύει μέχρι σήμερα, θα με συντροφεύει μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες και από εδώ και πέρα. Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς στίχους του που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας.

Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα αυτό τον τόσο ξεχωριστό Σαλονικιό καλλιτέχνη που επηρέασε γενιές και γενιές και μας απογείωσε «μέχρι τα ουράνια σώματα» με τη μουσική του. Εκτός όμως από σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος. Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του, για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση! Συλλυπητήρια στην Άσπα και τα παιδιά!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.