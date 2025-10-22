Από διακοπή σε διακοπή πηγαίνει η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και βασικούς κατηγορούμενους τους αδελφούς Παναγιώτη και Διονύση Ψωμιάδη, όταν υπηρετούσαν - αντιστοίχως - ως νομάρχης και αντινομάρχης.

Η υπόθεση είχε εκφωνηθεί στις αρχές του τρέχοντος μήνα και διεκόπη για να εκκινήσει σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ο συνήγορος των αδελφών Ψωμιάδη επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας στο πρόσωπο του πρώην νομάρχη, οπότε η διαδικασία διεκόπη (εκ νέου) για τις 28 Νοεμβρίου.

Τα λεγόμενα «45άρια» χρονολογούνται στην περίοδο 2007-2010.

Πρόκειται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για έργα που κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, όπως επίσης κάποιες συμβάσεις έργων υπαλλήλων, με τη ζημιά για το δημόσιο να έχει προσδιοριστεί σε 6,5 εκατ. ευρώ. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλα τέσσερα άτομα.

Η υπόθεση με τα συγκεκριμένα έργα δεν είναι η μόνη δικαστική περιπέτεια των δύο αδελφών, καθώς εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία εις βάρος τους, η οποία αφορά προσλήψεις υπαλλήλων κατά τη θητεία τους στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Για την περίπτωση αυτή είχαν απαλλαγεί σε προγενέστερο διάστημα, αλλά ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο. Η δίκη εκφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και διεκόπη για τις 21 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

