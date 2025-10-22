«Άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως θα πάμε στην πλατεία Συντάγματος, κι ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού στα Παραπολιτικά με αφορμή τη νέα τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σημείωσε ότι αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. «Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι «πάμε σε μια δίκη παρωδία», ενώ τόνισε ότι ο κ. Μπακαΐμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα. Πρόσθεσε ότι θα συμμετείχε σε ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα, το οποίο όμως θα ήταν μεγάλο λάθος να ακουμπήσει πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Τέλος, ανέφερε ότι οραματίζεται μια διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν όραμα, ηθική και τσίπα.

«Με ενοχλεί πολύ να υπάρχει μπροστά μου η λέξη κόμμα»

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, η κ. Καρυστιανού δήλωσε:

«Είναι ανόμοια τα πράγματα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Τσίπρα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Σαμαρά και έχουν βάλει και το δικό μου όνομα. Οι δύο πρώτοι είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα - και θα ήθελα να μην υπάρχει κόμμα μπροστά γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ - θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα άρα αυτή η κοινωνική αντίδραση σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου ναι βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ. Ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα».

Και ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι το οργανωμένο κοινωνικό κίνημα μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα, τόνισε:

«Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας».

Στην ερώτηση αν σε αυτό το νέο μπορεί η ίδια να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, απάντησε:

«Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο με τέτοιους ανθρώπους δίπλα που τους φαντάζομαι, ναι θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο».

