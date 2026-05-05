Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στο ντελιβερά που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς.
Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για:
- βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)
- επικίνδυνη σωματική βλάβη
- επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου
- οπλοφορία
- οπλοχρησία
- φθορα ξένης ιδιοκτησίας
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα ενώ την Κυριακή το μεσημέρι από την επίθεση του τραυμάτισε μια γυναίκα καθώς οι πέτρες τη βρήκαν στο πρόσωπο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα, τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο διανομέας αναγνωρίστηκε από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες επιθέσεις.
