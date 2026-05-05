Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στο ντελιβερά που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Ο 28χρονος ο οποίος έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα - Παραπέμφθηκε σε ανακριτή

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για:

  • βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)
  • επικίνδυνη σωματική βλάβη 
  • επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου 
  • οπλοφορία
  • οπλοχρησία 
  • φθορα ξένης ιδιοκτησίας 

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα ενώ την Κυριακή το μεσημέρι από την επίθεση του τραυμάτισε μια γυναίκα καθώς οι πέτρες τη βρήκαν στο πρόσωπο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα, τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο διανομέας αναγνωρίστηκε από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες επιθέσεις.

