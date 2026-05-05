Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιμετώπισης του περιστατικού που σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μακρονήσου όταν ρυμουλκό υπό αδιευκρίνιστη αιτία προσάραξε σε βραχώδη περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες απάντλησης των πετρελαιοειδών, καθώς και έλεγχος των υφάλων του πλοίου. Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά, ένα ταχύπλοο και ένας πλωτός γερανός, συντονίζοντας τις ενέργειες αποκατάστασης.

Το ρυμουλκό προσάραξε την προηγούμενη ημέρα, προκαλώντας ελεγχόμενη εισροή υδάτων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Στο πλοίο επέβαιναν επτά ημεδαποί, μέλη του πληρώματος, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

