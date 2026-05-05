Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει σε ανυποψίαστους πολίτες 28χρονος ντελιβεράς ο οποίος φέρεται να πέταγε πέτρες ενώ κινούνταν πάνω στη μοτοσυκλέτα του.

Ο 28χρονος ο οποίος έπεσε στα χέρια της ΕΛΑΣ φέρεται να επιτέθηκε τουλάχιστον σε 5 γυναίκες και έναν άντρα ενώ την Κυριακή το μεσημέρι από την επίθεση του τραυμάτισε μια γυναίκα καθώς οι πέτρες την βρήκαν στο πρόσωπο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα, τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια .

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν πραγματοποιήσει μια ακόμη επίθεση, ο 28χρονος δράστης φορώντας κράνος οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του αναζητώντας το επόμενο θύμα του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο διανομέας αναγνωρίστηκε από τα θύματά του ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

