Δημόσιο: Τι αλλάζει στις προσλήψεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών

Παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διαδικασία προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο τέθηκαν σε εφαρμογή μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών και τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

Με τις νέες ρυθμίσεις το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα των καθυστερήσεων στην κάλυψη των θέσεων από τους επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, που έχει ως συνέπεια αφενός οι υπηρεσίες να παραμένουν υποστελεχωμένες, αφετέρου οι επιτυχόντες να παραμένουν αδιόριστοι για μακρό χρονικό διάστημα.

Το πρόβλημα επιχειρείται να μετριαστεί μέσω της σύντμησης των προθεσμιών σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας, από την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων έως τον διορισμό και την ανάληψη καθηκόντων του υπαλλήλου.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μέχρι να αναλάβουν δουλειά οι νεοπροσλαμβανόμενοι να μειωθεί από τα δύο ή ακόμα και τα τρία χρόνια που είναι σήμερα στους 8 έως 12 μήνες.

Ο υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη φιλοδοξούν ο χρόνος αυτός να μειωθεί περαιτέρω με την πλήρη ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με όλους τους πιθανούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που χρειάζονται ώστε η άντληση των δικαιολογητικών των υποψηφίων (πτυχία, ξένες γλώσσες, κ.λπ. μοριοδοτουμενα κριτήρια) να γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται ο (χρονοβόρος) έλεγχος από τους υπαλλήλους της ανεξάρτητης αρχής.

Στους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται και η προοπτική οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που πρόκειται να μείνουν κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων να αρχίζουν από το προηγούμενο έτος έτσι ώστε να καλύπτονται άμεσα και να μην «χηρεύουν» για μακρό διάστημα όπως συμβαίνει σήμερα.

Αυξημένη μοριοδότηση για απομακρυσμένες περιοχές

Ειδική μέριμνα δίνεται στην στελέχωση των ορεινών, νησιωτικών και ηπειρωτικών δήμων της χώρας με μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών, μέσω της ενίσχυσης της μοριοδότησης του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται κατά 40 μονάδες για τους κατοίκους ορεινών και νησιωτικών δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, και κατά 20 μόρια για τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους. Οι ευεργετηθέντες όμως, θα έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον 10 χρόνια, στη θέση στην οποία διορίζονται, και για 5 επιπλέον χρόνια σε υπηρεσίες της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, του οποίου έκαναν χρήση του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Με άλλο άρθρο, η απόφαση κατανομής θέσεων ΑμεΑ εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης υπουργικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων. Ο καθορισμός της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαίος προκειμένου να μην καθυστερεί η περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο δεδομένου ότι η απόφαση κατανομής αποτελεί προαπαιτούμενο αυτής.

Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η κάλυψη χιλιάδων κενών σε κομβικούς φορείς του δημόσιου τομέα προβλέπεται η κάλυψη των θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2022, 2023, 2024 και 2025 από τους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τη βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση και τις προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας.

Εισάγεται, ακόμη, η δυνατότητα σε διαδικασίες με εκτιμώμενη πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως των εκπαιδευτικών, η σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων υποψηφίων να καθορίζεται με βάση ενός τυχαίου αριθμού που θα λαμβάνουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας προκειμένου να προτάσσεται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνεται προσφυγή στη δημόσια κλήρωση, διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της.

Συν τοις άλλοις, θεσπίζεται αντικίνητρο για τους υποψηφίους που μετέχουν αδιακρίτως σε διαδικασίες προσλήψεων χωρίς να στοχεύουν σε συγκεκριμένη θέση και όταν πετυχαίνουν κάποιο διορισμό δεν τον αποδέχοντι ή μετά από λίγο παραιτούνται με αποτέλεσμα η θέση να παραμένει κενή ακόμα και για έξι μήνες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης. Πλέον, όσοι διοριστούν αλλά δεν αποδεχτούν τον διορισμό ή παραιτηθούν εντός 12 μηνών δεν θα έχουν δικαίωμα για τρία χρόνια να συμμετάσχουν σε νέα διαδικασία πρόσληψης.

Επίσης, αυξάνεται από 5 σε δέκα 10 έτη το απαιτούμενο διάστημα που πρέπει να έχει παρέλθει από τον διορισμό ή την πρόσληψη ενός δημοσίου υπαλλήλου, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων ίδιας ή κατώτερης κατηγορίας από αυτή στην οποία ήδη υπηρετεί.

Μειώνονται οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών διορισμού (από 20 σε 15 ημέρες), η προθεσμία διορισμού ή πρόσληψης από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (από 30 σε 20 ημέρες), ενώ εισάγεται χρονικό όριο τριών ετών για τη διαδικασία αναπληρώσεων σε μία προκήρυξη από επιλαχόντες, η οποία σημειωτέον δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό βάρος και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού.

Με άλλη ρύθμιση η άντληση των δικαιολογητικών από το μητρώο υποψηφίων του ΑΣΕΠ γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, καθώς ο ίδιος αποφασίζει από τα δικαιολογητικά που έχει καταχωρήσει στο μητρώο ποια επιθυμεί να υποβάλει ανάλογα με την προκήρυξη. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθεί το διοικητικό βάρος του ΑΣΕΠ ορίζεται ότι, δικαιολογητικά καταχωρισμένα στο μητρώο υποψηφίων δεν ελέγχονται εκ νέου ως προς την ακρίβεια και γνησιότητά τους. Σε περίπτωση ωστόσο υποβολής ψευδών δικαιολογητικών, ο υποψήφιος, εκτός από τον αποκλεισμού του από την τρέχουσα διαδικασία, αποκλείεται και από κάθε επόμενη διαδικασία πλήρωσης θέσεων για διάστημα πέντε ετών.

Για λόγους επίσης, επιτάχυνσης των διαδικασιών το σύνολο της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), και όχι μόνο η υποβολή δικαιολογητικών, θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών. Στην εν λόγω πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση το σύνολο των εμπλεκομένων, δηλαδή οι υποψήφιοι, το ΑΣΕΠ και οι αρμόδιοι φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, στην ατομική συνέντευξη για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προσωπικού επί θητεία, εισάγεται η υποχρεωτική μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος σύνταξης των πρακτικών της συνέντευξης.

