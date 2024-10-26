Καρυές Φθιώτιδας: Το άγνωστο Άουσβιτς της Ελλάδας

Γνωρίζατε πως στις κορυφές των βουνών της Φθιώτιδας και πιο συγκεκριμένα στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καρυών κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε στηθεί το ελληνικό Άουσβιτς;

Εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά φρικτές, και σχεδόν όλοι όσοι έζησαν αυτή την κόλαση έχασαν τη ζωή τους εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερμανοί τους ανάγκαζαν να σκάβουν ακόμα και με τα χέρια ή τα κουτάλια τους.

Όσοι ελάχιστοι κατάφεραν να επιβιώσουν, αργότερα μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς.



