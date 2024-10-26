Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Upstories: Χιλιάδες αιχμάλωτοι έσκαβαν τα βουνά με τα κουτάλια τους - Δείτε από ψηλά το άγνωστο Άουσβιτς της Ελλάδας

Όσοι  αιχμάλωτοι πολέμου κατάφεραν να επιβιώσουν, αργότερα μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς  

Καρυές Φθιώτιδας: Το άγνωστο Άουσβιτς της Ελλάδας

Γνωρίζατε πως στις κορυφές των βουνών της Φθιώτιδας και πιο συγκεκριμένα στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καρυών κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε στηθεί το ελληνικό Άουσβιτς;

Εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά φρικτές, και σχεδόν όλοι όσοι έζησαν αυτή την κόλαση έχασαν τη ζωή τους εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερμανοί τους ανάγκαζαν να σκάβουν ακόμα και με τα χέρια ή τα κουτάλια τους.

Όσοι ελάχιστοι κατάφεραν να επιβιώσουν, αργότερα μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς.
 

Πηγή: upstories

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πόλεμος αιχμάλωτοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark