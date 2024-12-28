Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με την οποία για σήμερα Σάββατο ισχυρές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται να πλήξουν κατά διαστήματα τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους την Κρήτη (κυρίως τη βόρεια) και από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Εύβοιας, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο με εξασθένηση από το βράδυ.

