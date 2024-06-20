Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν καλοκαιρινά Camps για 1.000 επιπλέον παιδιά

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Αθηναίων προσφέρει δωρεάν αθλητική και δημιουργική απασχόληση στους μικρούς Αθηναίους και Αθηναίες, ηλικίας 6-12 ετών (χρονολογία γέννησης: 2012-2018), σε τρία Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων, από τις 24 Ιουνίου - 26 Ιουλίου 2024, για μία εβδομάδα σε κάθε μία από τις πέντε περιόδους.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των Camps θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-16:00:

1η Περίοδος (24 - 28 Ιουνίου): 24/06/2024 έως 28/06/2024

2η Περίοδος (1 - 5 Ιουλίου): 01/07/2024 έως 05/07/2024

3η Περίοδος (8 - 12 Ιουλίου): 08/07/2024 έως 12/07/2024

4η Περίοδος (15 - 19 Ιουλίου): 15/07/2024 έως 19/07/2024

5η Περίοδος (22 - 26 Ιουλίου): 22/07/2024 έως 26/07/2024

Κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να συμμετάσχει σε όσες περιόδους επιθυμεί (από 1 έως 5) του ίδιου χώρου. Σε κάθε περίοδο και ανά σχολείο, συμμετέχουν 60 παιδιά σε διάφορα αθλήματα, τα οποία ανά χώρο είναι τα εξής:

103ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Στούαρτ 21, Αθήνα, 117 45)

Εικαστικά - Ζωγραφική - Κατασκευές, Μοντέρνοι και Παραδοσιακοί Χοροί, Παιδική Zumba, Ποδόσφαιρο, Ταεκβοντο, Ενόργανη, Θέατρο, Μουσική - Αρμόνιο, Μουσειακή Αγωγή, Εργαστήρι Περιβάλλοντος - Κηπουρική, Φιλαναγνωσία - Γνωριμία με συγγραφείς

26ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη 63, Κυψέλη, 11361)

Εικαστικά - Ζωγραφική - Κατασκευές, Μοντέρνοι και Παραδοσιακοί Χοροί, Παιδική Zumba, Ποδόσφαιρο, Ταεκβοντο, Ενόργανη, Θέατρο, Μουσική - Αρμόνιο, Μουσειακή Αγωγή, Εργαστήρι Περιβάλλοντος - Κηπουρική, Φιλαναγνωσία - Γνωριμία με συγγραφείς

76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, Αθήνα, 11852)

Εικαστικά - Ζωγραφική - Κατασκευές, Μοντέρνοι και Παραδοσιακοί Χοροί, Παιδική Zumba, Ποδόσφαιρο, Ταεκβοντο, Ενόργανη, Θέατρο, Μουσική - Αρμόνιο, Μουσειακή Αγωγή, Εργαστήρι Περιβάλλοντος - Κηπουρική, Φιλαναγνωσία - Γνωριμία με συγγραφείς

Επίσης, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο το θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό Camp του, θα υποδεχθεί σε κάθε περίοδο 20 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (χρονολογία γέννησης: 2012-2018), 24/6 – 26/7, εντελώς δωρεάν. Στο Camp του Πανελληνίου τα παιδιά θα δοκιμάσουν: Στίβο - Χορό - Μπάσκετ - Κολύμβηση - Ποδόσφαιρο - Πινγκ Πονγκ - Πολεμικές Τέχνες - Τένις - Βόλεϊ - Παιχνίδια - Χάντμπολ - Γυμναστική - Ζωγραφική - Παιδική Χαρά - Δραστηριότητες με Χαρτί κ.ά.

Διαδικασία αιτήσεων - εγγραφών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχει προηγηθεί η δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα educationcamps.cityofathens.gr μέσω της οποία θα υποβληθούν και οι αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στα Camps, προτεραιότητα έχουν οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων έως ότου συμπληρωθούν οι συνολικές θέσεις ανά περίοδο σε κάθε χώρο και μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν από δημότες και κατοίκους εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων. Η όλη επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω email και μόνο για τις αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές θα αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που θα επιτρέπει α) τη συμμετοχή και β) θα υποδεικνύει το άτομο που θα παραλαμβάνει το παιδί με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου στην οποία θα βεβαιώνεται και ο δερματολογικός έλεγχος (Ο δερματολογικός έλεγχος αφορά μόνο τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Πανελληνίου.). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΟΛΑ τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία το έτος 2024. Τα δικαιολογητικά, τα οποία προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, μπορούν να είναι απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο έτος 2024.



Δείτε εδώ το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα σχολεία.

Πληροφορίες:

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων, Ηπείρου 70

Τηλ.: 213 208 2924 – 213 208 2923 / email: t.dia.viou.mathisis@athens.gr

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, Μαυρομματαίων 30

Τηλ.: 210 884 6081 / panellinios@panelliniosac.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.