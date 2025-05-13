Την Τρίτη 20/5 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού (παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 έως το 2018) στα καλοκαιρινά camps, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδή και Γκράβας, και τα οποία θα διεξαχθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουλίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών θα ανοίξει στις 10 π.μ., ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

Φέτος, θα επαναλειτουργήσει στο Αθλητικό Κέντρο Γουδή για την Α΄ Περίοδο το πρόγραμμα ΑμεΑ για τα παιδιά που εντάσσονται στα Ειδικά Προγράμματα ΑμεΑ του ΟΠΑΝΔΑ «Ένας Κόσμος Κανένας Μόνος».

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στα καλοκαιρινά camps του ΟΠΑΝΔΑ, θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, σχεδιασμένες να προάγουν αξίες, όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, αλλά και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών, τα οποία θα γνωρίσουν ποια είναι η σωστή αθλητική συμπεριφορά και θα αντιληφθούν τις βασικές αρχές των αθλημάτων.

«Δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα από τα παιδιά να γελούν, να παίζουν και να μαθαίνουν μαζί, με ασφάλεια και φροντίδα», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Μέσα από τα καλοκαιρινά camps του ΟΠΑΝΔΑ τα παιδιά μπορούν να χτίσουν σχέσεις, να αποκτήσουν εμπειρίες, αναμνήσεις και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Η Αθήνα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις και τους δίνει χώρο και εργαλεία για ένα υπέροχο καλοκαίρι».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Τα καλοκαιρινά camps αποτελούν πλέον θεσμό για τα παιδιά της πόλης, μια εμπειρία που συνδυάζει τη δημιουργία, την έκφραση και το παιχνίδι με τη μάθηση και τη φροντίδα. Φέτος, με ιδιαίτερη χαρά συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στις δράσεις μας».

Για την υποβολή συμμετοχής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει δημιουργήσει ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα www.opandacamps.gr, μέσω της επιλογής «Εγγραφή», η οποία θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 19 Μαΐου.

