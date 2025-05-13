Όσοι έχουν δει την σειρά «Το Γκαμπί της Βασίλισσας» κατανοούν τις δυνατότητες που έχει η 5χρονη Σοφία Καλισκάμη, μάστερ στο σκάκι, η οποία παρέμεινε αήττητη σε επτά αγώνες στο Πανελλήνιο μαθητικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Για το ταλέντο και τη μεθοδικότητά της μίλησε στο ΕΡΤΝews o δάσκαλός της, Παντελής Λυκουριώτης, λέγοντας ότι η νεαρή μαθήτριά του «έχει έναν μοναδικό συνδυασμό ταλέντου και αφοσίωσης. Παίζει καθημερινά πολλές ώρες, κάνει ασκήσεις, διαβάζει και δουλεύει πολύ μεθοδικά», τόνισε, σημειώνοντας πως τέτοια προσήλωση είναι σπάνια ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Για την ταλαντούχα κόρη του μίλησε στις «Συνδέσεις» ο πατέρας της μικρής σκακίστριας, Νίκος Καλισκάμης. «Η Σοφία, μόλις δύο ετών, εντυπωσιάστηκε όταν είδε για πρώτη φορά μια σκακιέρα. Άρχισε να ρωτά τη μητέρα της τι είναι αυτό το παιχνίδι και πώς παίζεται». Η μαμά, γνωρίζοντας σκάκι, άρχισε να της το εξηγεί με απλό και παραμυθένιο τρόπο: «κάθε πιόνι έχει το δικό του “σπιτάκι” και μπορεί να το διεκδικήσει ένα άλλο», εξιστόρησε.

Έκτοτε, εκτός από αγώνες με τους συνομήλικούς της, προπονείται καθημερινά παίζοντας διαδικτυακά σκάκι. «Κάνει εξάσκηση με γρίφους και παίζει online αγώνες» είπε ο πατέρας της γεγονός που εξηγεί την επιτυχία της στα τουρνουά.

Η ίδια η Σοφία, εκτός από τον βασιλιά και τη βασίλισσα, που είναι τα αγαπημένα της πιόνια, δηλώνει ότι νιώθει ωραία όταν κερδίζει γι’ αυτό και προπονείται καθημερινά.

«Είναι ωραία να κερδίζω» δήλωσε η νεαρή σκακίστρια η οποία όταν ρωτήθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της, απάντησε: «Να σκέφτομαι καλά και να κάνω πολλή προπόνηση».

Όσον αφορά το ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ο βασιλιάς και η βασίλισσα». Η πεντάχρονη πρωταθλήτρια δεν παραμελεί, βέβαια, και την παιδική της πλευρά δηλώνοντας: «Μου αρέσει να παίζω και με τις κούκλες».

