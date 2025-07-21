Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι σφραγίσεις καταστημάτων από τον Δήμο Αθηναίων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Από την Τετάρτη 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 19 Ιουλίου 2025, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν 45 ελέγχους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Από αυτά τα 19 στο Κολωνάκι, την Τετάρτη, άλλα 16 στην ίδια περιοχή, την Παρασκευή και 10 στο Γκάζι, το Σάββατο.

Επιπλέον, την Παρασκευή 18 Ιουλίου σφραγίστηκαν προσωρινά επτά Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω παράβασης της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου η οποία είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενους ελέγχους: Δύο βρίσκονται στο εμπορικό τρίγωνο, ένα επί της οδού Αριστοτέλους, τρία στο Νέο Κόσμο και ένα στην Πλατεία Μαβίλη.

Για την Παρασκευή 1 Αυγούστου, έχει ήδη προγραμματιστεί η προσωρινή σφράγιση επιπλέον 16 καταστημάτων: Δύο στο Κολωνάκι, δέκα στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης (εκ των οποίων τα πέντε στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη), δύο πλησίον του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ένα στους Αμπελόκηπους και ένα πλησίον της πλατείας Μαβίλη.

Οι παραβάσεις αφορούν υπέρβαση των παραχωρημένων διαστάσεων κατάληψης, κατά παράβαση της άδειας που έχει χορηγηθεί, και αντιμετωπίζονται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει από 2 Ιουνίου 2025.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

