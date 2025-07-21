Τη δράση των κατηγορούμενων αστυνομικών αποκαλύπτουν διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα των ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων τεσσάρων αστυνομικών, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025, μετά από επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είχε και το ρόλο του αρχηγού ενώ αναζητείται ακόμη ένας ιδιώτης.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από μια αναφορά για αστυνομικό που υπηρετούσε στη Δυτική Αττική, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε Ρομά για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο κατηγορούμενος αστυνομικός που αποσπούσε ναρκωτικά από κατασχεμένες ποσότητες και τα διοχέτευε στην αγορά.

Ακολουθούν μερικές από τις συνομιλίες που ουσιαστικά καίνε αυτούς τους αστυνομικούς και έχουν καταγραφεί από την έρευνα των αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε μία από αυτές μιλά ο αρχηγός του κυκλώματος, ο ανθυπαστυνόμος που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, ο οποίος αναφέρει:

«Θέλω 10k να βγάλουμε 5 κιλά από μέσα...τα 7 τα έχω... θέλω 3 μέσα στο βράδυ... μετά θα το παίξουμε εμείς μπάλα.. μαύρο».

Ένας άλλος διάλογος είναι ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς:

Υπαστυνόμος: Φιλαράκι δυστυχώς. Τετέλεσθαι.

Ανθυπαστυνόμος - αρχηγός: Τι είναι αυτό δεν κατάλαβα.

Υπαστυνόμος: Έμεινα εκτός Δίωξης (Ναρκωτικών).

Πρόκειται ουσιαστικά για τον αστυνομικό που έκλεβε τις ποσότητες από τα κατασχεμένα ναρκωτικά. Όταν έχει λοιπόν ενημερωθεί ότι τον αλλάζουν η υπηρεσία και δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις ουσίες, ενημερώνει άμεσα τον 42χρονο αρχηγό του κυκλώματος για αυτή την αλλαγή.

Υπενθυμίζεται πως ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος σε διαθεσιμότητα και ο 31χρονος υπαστυνόμος με στέρηση βαθμού, άρπαζαν κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις των υπηρεσιών που υπηρετούσαν και τις διακινούσαν στη Μύκονο, μέσω δικτύου πώλησης που είχαν αναπτύξει, έχοντας μάλιστα επαφές και συνεργασία με περιφερειακά μέλη της «Greek Mafia», τα οποία και ενημέρωναν για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους και άλλες δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, οι δύο αστυνομικοί, υπεξαιρούσαν ναρκωτικές ουσίες, που είχε κατασχέσει η αστυνομία και τις διοχέτευαν στα υπόλοιπά μέλη της σπείρας για να τις πουλήσουν αποκομίζοντας ιλιγγιώδη χρηματικά ποσά.

Ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος είχε δεξί του χέρι τον 31χρονο υπαστυνόμο, ο οποίος όταν υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτιοανατολικής Αττικής, άρπαζε ναρκωτικές ουσίες που είχαν κατασχεθεί και τις διέθετε προς πώληση μέσω του κυκλώματος.

Ένστολοι συνεργοί τους ήταν ένας 35χρονος Αρχιφύλακας και ένας 43χρονος αρχιφύλακας, που υπηρετούν σε Μύκονο και Αθήνα.

Παράλληλα κατηγορούνται δύο ακόμη αστυνομικοί και ένας απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος είχε συλληφθεί πρόσφατα για υπόθεση ναρκωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος τον Οκτώβριο 2024 είχε συλληφθεί για εξαπάτηση της πρώην συντρόφου του.

Από το κινητό του τηλέφωνο, που του είχε κατασχεθεί, αναδείχθηκε η εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες ενέργειες ενώ από άρση τραπεζικού απορρήτου- από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 7 Μαΐου 2025- προέκυψαν τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ του ίδιου και του υπαστυνόμου.

Επιπλέον, έγιναν αντιληπτές 26 περιπτώσεις «διευκολύνσεων», ενημέρωσης επικείμενων αστυνομικών ελέγχων και πληροφοριών δεδομένων από το σύστημα «PoliceOnLine».

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 42χρονου ανθυπαστυνόμου, φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και της 29χρονης συντρόφου του από την Αλβανία, την τελευταία πενταετία είχαν πιστωθεί περίπου 5.000.000 ευρώ, όπως επισημαίνουν στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται επιπλέον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ακόμη αστυνομικός και τρία άτομα, με βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν, τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονταν και στη μεγάλη δικογραφία εξιχνίασης των δολοφονιών τεσσάρων ατόμων στους κόλπους της «Greek Mafia», από τη μαφία των τσιγάρων.

Μάλιστα δύο από αυτούς είχαν προσεγγιστεί από τον διαβόητο "Έντικ", προκειμένου να δολοφονήσουν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αρνήθηκαν.

Πηγή: skai.gr

