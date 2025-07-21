Λογαριασμός
Συνελήφθη άνδρας που έβαζε φωτιές σε οχήματα και κάδους στο κέντρο της Αθήνας

Οι εμπρησμοί έγιναν με πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, σε διαφορετικές οδούς της πόλης - Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή

εμπρησμός

Συνελήφθη σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για πρόκληση οκτώ πυρκαγιών σε οχήματα και κάδους απορριμμάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εμπρησμοί έγιναν με πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, σε διαφορετικές οδούς της πόλης.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 22 Ιουλίου 2025, ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή.

