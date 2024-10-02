Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε γύρω στη 1.20 τα ξημερώματα, στον αύλειο χώρο εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με έντεκα οχήματα που έχουν οριοθετήσει τη φωτιά. Η επιχείρηση των πυροσβεστών αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, λόγω της μεγάλης ποσότητας της καύσιμης ύλης.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.