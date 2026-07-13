Για τη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική επίθεση στη Marfin μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι σε βάρος της εκκρεμούσε ενεργό ένταλμα σύλληψης και ότι πλέον θα ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη σε βρετανικό αεροδρόμιο, σημειώνοντας ότι εργαζόταν σε αεροδρόμιο της χώρας όπου διέμενε. «Σε οποιαδήποτε χώρα εντοπιζόταν, οι Αρχές ήταν υποχρεωμένες να τη συλλάβουν και να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές, όπως και έγινε», δήλωσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει, όπως και οι δύο ήδη συλληφθέντες, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, αδίκημα που δεν έχει παραγραφεί.

Η κ. Δημογλίδου εκτίμησε, παράλληλα, ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Δεν μπορεί να κλείσει εδώ ο κύκλος των συλλήψεων. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι υπήρχε συγκεκριμένη ομάδα που κινήθηκε προς το τραπεζικό κατάστημα και πραγματοποίησε την επίθεση. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο ανώνυμο email που φέρεται να επανενεργοποίησε την έρευνα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι αποτέλεσε την αφορμή για να δοθεί νέα εισαγγελική εντολή διερεύνησης της υπόθεσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

«Το email ήταν αυτό που έκανε την εισαγγελική αρχή να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να διατάξει νέα έρευνα. Ήταν πριν από 1,5 χρόνο, δεν σημαίνει όμως ότι η Δικαιοσύνη στηρίχθηκε σε ένα email για να εκδώσει εντάλματα. Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους», υπογράμμισε.

Όπως είπε, στην έρευνα συμμετείχαν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία παρείχε επιπλέον υλικό.

«Εμείς δεν δικάζουμε. Παραδίδουμε τα στοιχεία και αποφασίζει η Δικαιοσύνη. Ελπίζουμε ότι με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, αλλά και με όποιο νέο στοιχείο προκύψει, θα οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι εκεί που πρέπει και θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα αυτής της τραγωδίας», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη νέα διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επιπλέον αποδεικτικό υλικό, το οποίο συνδυάστηκε με τα στοιχεία της αρχικής δικογραφίας.

Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και νέου λογισμικού από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επέτρεψε την εκ νέου ανάλυση του διαθέσιμου υλικού, οδηγώντας σε πολυσέλιδη έκθεση στην οποία, όπως είπε, περιγράφεται με συγκεκριμένο τρόπο ο φερόμενος ρόλος κάθε κατηγορουμένου.

«Όσο υπάρχει υλικό που μπορούμε να επεξεργαστούμε και να προσφέρουμε στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, η έρευνα θα συνεχίζεται», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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