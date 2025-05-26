Οικονομικές διαφορές φαίνεται πως είχε ο 24χρονος γιος επιχειρηματία με τους τέσσερις απαγωγείς του, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου να μιλά στον ΣΚΑΪ για τα θολά σημεία της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε αρχικά η κυρία Δημογλίδου: «Αυτό που ανέφερε στους αστυνομικούς το θύμα της αρπαγής, έχει χαρακτηριστικά αρπαγής – τίγρης, μιας πολύ γρήγορης απαγωγής που οι δράστες προσπαθούν να κερδίσουν πολύ γρήγορα οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Ακόμα και αν υπήρχε κάποια οικονομική διαφορά (μεταξύ θύματος και απαγωγέων) αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαπραχθεί αδικήματα».

Για το εάν γνώριζε ο δράστης τους απαγωγείς, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου «φαίνεται ότι υπήρχε πριν επικοινωνία, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια οικονομική διαφορά».

Σημειώνεται πως ο δικηγόρος των κατηγορουμένων υπαινίσσεται μια στενή σχέση μεταξύ τους, που δεν δικαιολογηθεί την απαγωγή. «Δεν αρνήθηκε ποτέ το θύμα ότι γνωρίζει τους δράστες, τους κατονόμασε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, που είναι η αρπαγή, η εκβίαση, η ληστεία. Ταυτοποιείται και η παρουσία των ατόμων αυτών στα σημεία τα οποία ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα στις Αρχές» απάντησε.

Για την κακοποίηση του θύματος από τους απαγωγείς, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως «έχει δοθεί παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση. Έχει αναφέρει αναλυτικά στην καταγγελία του το θύμα ότι τον απείλησαν, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο, στη συνέχεια με την απειλή όπλου απαιτούσαν χρηματικό ποσό και μάλιστα τον εξανάγκασαν να επικοινωνήσει με οικία του πρόσωπα ώστε να βρεθεί αυτό το χρηματικό ποσό».

Για το γεγονός πως το θύμα δεν επικοινώνησε με την οικογένειά του αλλά με φίλους του, που προκαλεί εντύπωση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχολίασε πως «δεν μπορούμε να προβλέψουμε πως μπορεί να αντιδράσει ένα θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν σημαίνει κάτι επειδή έχει γίνει καταγγελία και έχουν συλληφθεί οι δράστες». «Η έρευνα της αστυνομίας δεν σταματάει εδώ. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και διερευνάται η υπόθεση», τόνισε.

Για το βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη δημοσιότητα από την στιγμή που το θύμα ξεφεύγει από τους δράστες και στο οποίο ο 24χρονος φαίνεται πως δεν ήταν δεμένος και βρισκόταν στην μπροστινή θέση του οχήματος η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ αναφέρει πως «εξετάζεται και είναι ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί. Όμως ακόμη και αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν γίνει αδικήματα σε βάρος του».

Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε πως το θύμα έχει παραδώσει στην αστυνομία αποδεικτικά στοιχεία στις Αρχές.

Για το γιατί δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες όταν έκαναν την αρπαγή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξηγεί πως «υπάρχει πιο έντονα το αδίκημα της εκβίασης ή δεν θεωρούσαν πως το θύμα θα φτάσει τελικά στις Αρχές. Άλλωστε στη συνέχεια είχαν επικοινωνία μαζί του και απειλήθηκε το θύμα πως θα ξαναγίνει αρπαγή του».

Τα απειλητικά μηνύματα στον 24χρονο μετά την απαγωγή

Στη δημοσιότητα έχουν έρθει και ντοκουμέντα για τις συνομιλίες που είχε το θύμα με έναν από τους απαγωγείς του, μετά την αρπαγή του, που φαίνεται πως συνεχίζει να τον εκβιάζει και να τον απειλεί.

33χρονος κατηγορούμενος: «Και άκου και κάτι άλλο μη με πάρει κανείς γιατί θα πολλαπλασιαστούν. Στο λέω με αγάπη».

Θύμα: «Με βοηθάει ο πατέρας μου, δως μου καμιά βδομάδα. Γίνεται;»

33χρονος: «Πέρασε η εβδομάδα, τι γίνεται;».

Θύμα: «Ψάχνω να βρω λεφτά, με βοηθάει και ο πατέρας μου να πάρω το μηχανάκι να στο δώσω».

33χρονος: «Είπε μια βδομάδα. Φίλε είπες μια βδομάδα. Γιατί με κοροϊδεύεις; Δεν θέλω να φτάσουμε στα άκρα. Απάντα. Με γράφεις. Εξαγριώνομαι. Μιλάω ρε. Παίζεις μαζί μου; Με μένα παίζεις; Κοίτα να δεις γέλια από σήμερα».

Θύμα: «Δεν σε κοροϊδεύω, μαζεύω τα λεφτά να πληρώσω το μηχανάκι».



Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κινήσεις των απαγωγέων

Παράλληλα, φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις κινήσεις των απαγωγέων τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου, που έγινε η αρπαγή.

Ο 26χρονος τράπερ φαίνεται να κινείται με τη μηχανή του κοντά στην ερημική παραλία της Σαρωνίδας όπου μετέφεραν τον 24χρονο, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ένας από τους δράστες να κάνει σινιάλο δίπλα από ένα αυτοκίνητο.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν των δραστών

Και οι τέσσερις συλληφθέντες, έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν και είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για κακουργήματα.

Συγκεκριμένα, ο τράπερ για απειλή, παράβαση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και παραβιάσει ΚΟΚ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο 33χρονος κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και κλοπές.

Ο 25χρονος συλληφθείς έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή, ενώ ο 23χρονος που επίσης εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση έχει κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, υπεξαίρεση, ληστεία και απόδραση κρατουμένου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για αρπαγή και ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

