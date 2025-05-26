Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα – Σε ασφαλές σημείο και οι δύο αγνοούμενοι

Νωρίτερα μια γυναίκα είχε τηλεφωνήσει στις Αρχές και δήλωσε πως έχει χαθεί κοντά στο σπήλαιο Πανός - Μαζί της ήταν και ένας άνδρας 

UPDATE: 08:05
ΕΜΑΚ

Τέλος στις έρευνες για τους ανθρώπους που αγνοούνταν στην περιοχή της Πάρνηθας.

Η ΕΛΑΣ ενημέρωσε την Πυροσβεστική ότι η γυναίκα που είχε καλέσει για βοήθεια επέστρεψε σπίτι της. Η ίδια είχε αναφέρει ότι βρίσκεται μαζί με έναν άνδρα, ωστόσο η επικοινωνία είχε διακοπεί προτού καταφέρει να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή τους ή την ακριβή τοποθεσία.

Σε ασφαλές σημείο βρίσκεται και ο άνδρας.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ομάδα με drone, καθώς και ορειβατικό τμήμα της πρώτης ΕΜΑΚ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: διάσωση πάρνηθα ΕΜΑΚ
