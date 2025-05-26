Τέλος στις έρευνες για τους ανθρώπους που αγνοούνταν στην περιοχή της Πάρνηθας.

Η ΕΛΑΣ ενημέρωσε την Πυροσβεστική ότι η γυναίκα που είχε καλέσει για βοήθεια επέστρεψε σπίτι της. Η ίδια είχε αναφέρει ότι βρίσκεται μαζί με έναν άνδρα, ωστόσο η επικοινωνία είχε διακοπεί προτού καταφέρει να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή τους ή την ακριβή τοποθεσία.

Σε ασφαλές σημείο βρίσκεται και ο άνδρας.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ομάδα με drone, καθώς και ορειβατικό τμήμα της πρώτης ΕΜΑΚ.



Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 2 ατόμων συνέπεια αποπροσανατολισμού τους στην ευρύτερη περιοχή του Σπηλαίου Πανός στο όρος Πάρνηθα. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με μια ομάδα ΣμηΕΑ και την ορειβατική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2025

