Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό στην άνοδο της Μεσογείων - Δικυκλιστής έπεσε πάνω σε λεωφορείο

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Μαραθώνος προς Αθήνα από την Αγία Τριάδα Ραφήνας μέχρι και το Πικέρμι λόγω συσσωρευμένων υδάτων στο οδόστρωμα

UPDATE: 10:04
Μεσογείων

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7.20 το πρωί στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου. Συγκεκριμένα, δικυκλιστής έπεσε πίσω από λεωφορείο του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά. Αργότερα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαραθώνιος προς την Αθήνα από το ύψος της Αγίας Τριάδας Ραφήνας μέχρι και το Πικέρμι, λόγω συσσωρευμένων υδάτων στο οδόστρωμα από τη χθεσινή βροχόπτωση. 

Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς την Αττική Οδό,  στην άνοδο της Συγγρού, στα δυο ρεύματα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Γυάλινο Δρομέα προς τη Βουλή, στην Κανελλοπούλου Κατεχάκη προς Μεσογείων και στην κάθοδο της Μεσογείων.

