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Μαρόκο: Ζητά έρευνα για τον θάνατο Μαροκινού στην Ιταλία - Τι δήλωσε η Μελόνι

Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ έχασε τη ζωή του αφότου η αστυνομία κλήθηκε για να αντιμετωπίσει έναν άνδρα που συμπεριφερόταν επιθετικά και κατέστρεφε ένα αυτοκίνητο

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Μαροκινός Ιταλία

Έκκληση για «ενδελεχή έρευνα» έκανε σήμερα το μαροκινό υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον θάνατο ενός Μαροκινού υπηκόου στη διάρκεια σύλληψής του στην Μπολόνια της Ιταλίας εκφράζοντας την ανησυχία του.

Ο μαροκινής καταγωγής Αμπντεραχίμ Φακίρ έχασε τη ζωή του την Κυριακή αφότου η αστυνομία κλήθηκε στη συνοικία Πιλάστρο στα περίχωρα της πόλης αυτής της βόρειας Ιταλίας για να αντιμετωπίσει έναν άνδρα που συμπεριφερόταν επιθετικά και κατέστρεφε ένα αυτοκίνητο.

Χθες το βράδυ το μαροκινό υπουργείο έκανε έκκληση να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με τον θάνατο του Μαροκινού και να αποδοθούν ευθύνες.

Ο θάνατος του Φακίρ προκάλεσε διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας την Δευτέρα στη Μπολόνια από την οποία τραυματίστηκαν δεκάδες αστυνομικοί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και καταδίκασε τις συγκρούσεις με την αστυνομία.

«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Πρέπει να εξακριβωθεί, με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα, αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ. Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις και ευνοϊκή μεταχείριση κανενός. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βία κατά των αστυνομικών δυνάμεων», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

Αναφερόμενη στο ίδιο, πάντα θέμα, η Μελόνι πρόσθεσε:

«Όποιος διάλεξε να χρησιμοποιήσει την υπόθεση αυτή για να καταστρέψει την πόλη, να επιτεθεί στους αστυνομικούς και να σπείρει βία, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών που δεν είχαν καμία σχέση με τις ταραχές, δεν αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε την σύγκρουση. Η ενίσχυση ενός κλίματος μίσους και απαξίωσης ενός ολόκληρου, κρατικού αστυνομικού σώματος, είναι μια πράξη σοβαρής ανευθυνότητας. Με το να μετατρέπονται σε στόχο χιλιάδες ένστολοι, άνδρες και γυναίκες, πλήττεται όποιος κάθε μέρα υπηρετεί την Ιταλία με επαγγελματισμό, αυτοθυσία και θάρρος", κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μαρόκο Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι
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