Έκκληση για «ενδελεχή έρευνα» έκανε σήμερα το μαροκινό υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον θάνατο ενός Μαροκινού υπηκόου στη διάρκεια σύλληψής του στην Μπολόνια της Ιταλίας εκφράζοντας την ανησυχία του.

Ο μαροκινής καταγωγής Αμπντεραχίμ Φακίρ έχασε τη ζωή του την Κυριακή αφότου η αστυνομία κλήθηκε στη συνοικία Πιλάστρο στα περίχωρα της πόλης αυτής της βόρειας Ιταλίας για να αντιμετωπίσει έναν άνδρα που συμπεριφερόταν επιθετικά και κατέστρεφε ένα αυτοκίνητο.

🇲🇦 🇮🇹 FLASH | Scandale en #Italie, après le décès d’un ressortissant marocain de 42 ans, Abderrahim Fakir, asphyxié par la #police italienne de #Bologne.#Rabat suit avec préoccupation la situation et a demandé aux autorités italiennes d’accélérer l’#enquête afin « de faire… https://t.co/3i4zPDPWdD pic.twitter.com/uOUAwhTArD — La Revue Afrique (@larevueafrique) July 22, 2026

Χθες το βράδυ το μαροκινό υπουργείο έκανε έκκληση να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με τον θάνατο του Μαροκινού και να αποδοθούν ευθύνες.

Ο θάνατος του Φακίρ προκάλεσε διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας την Δευτέρα στη Μπολόνια από την οποία τραυματίστηκαν δεκάδες αστυνομικοί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και καταδίκασε τις συγκρούσεις με την αστυνομία.

«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Πρέπει να εξακριβωθεί, με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα, αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ. Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις και ευνοϊκή μεταχείριση κανενός. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βία κατά των αστυνομικών δυνάμεων», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

Αναφερόμενη στο ίδιο, πάντα θέμα, η Μελόνι πρόσθεσε:

«Όποιος διάλεξε να χρησιμοποιήσει την υπόθεση αυτή για να καταστρέψει την πόλη, να επιτεθεί στους αστυνομικούς και να σπείρει βία, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών που δεν είχαν καμία σχέση με τις ταραχές, δεν αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε την σύγκρουση. Η ενίσχυση ενός κλίματος μίσους και απαξίωσης ενός ολόκληρου, κρατικού αστυνομικού σώματος, είναι μια πράξη σοβαρής ανευθυνότητας. Με το να μετατρέπονται σε στόχο χιλιάδες ένστολοι, άνδρες και γυναίκες, πλήττεται όποιος κάθε μέρα υπηρετεί την Ιταλία με επαγγελματισμό, αυτοθυσία και θάρρος", κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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