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Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα πρώτα ευρωπαϊκά ματς της σεζόν για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές

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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει, λεπτό προς λεπτό, όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις.

Την Πέμπτη (23/07) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του τριφυλλιού και του δικέφαλου του βορρά, μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 20:00, με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου για τον 2ο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μία ώρα αργότερα, στις 21.00, μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάκσι, στο πρώτο μεταξύ τους ματς, στο πλαίσιο της 2ης προκριματικής φάσης του Conference League. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Ντινάμο Κιέβου-ΠΑΟΚ, Πάκσι-Παναθηναϊκός.  
Την Πέμπτη (23/07) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ bwin ΣΠΟΡ FM
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