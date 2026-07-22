Aγρίνιο: Πυρκαγιά στην περιοχή Ανω Κεράσοβο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 22 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Περίπου μια ώρα μετά δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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