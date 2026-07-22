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Το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη πυρηνικής εγκατάστασης στο «Pickaxe Mountain», μετά τις απειλές του Τραμπ

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον με το Κολάνγκ Κουχ, όπου δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα, αποτελεί απλώς ένα κατασκευασμένο πρόσχημα για επιθετικές ενέργειες», λέει το Ιράν

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Νατάνζ

Το Ιράν διέψευσε εκ νέου την ύπαρξη οποιασδήποτε μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης στο λεγόμενο «Pickaxe Mountain», μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική επίθεση στην περιοχή, στο κέντρο της χώρας.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον με το Κολάνγκ Κουχ (Kolang Kouh), όπου δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα, αποτελεί απλώς ένα κατασκευασμένο πρόσχημα για επιθετικές ενέργειες, καταστροφή και δολιοφθορά», δήλωσε μέσω του Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Ακόμη, σημείωσε ότι «οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν δηλωθεί πλήρως» στον οργανισμό εποπτείας πυρηνικών του ΟΗΕ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στην περιοχή, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει την απειλή του.

Το 2025, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η «Washington Post» και η «New York Times», ανέφεραν ότι το Ιράν είχε επιταχύνει τις εργασίες κατασκευής σε μια μυστική υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, κάτι που η Τεχεράνη αρνήθηκε. Το βουνό βρίσκεται κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ στο Ιράν, οι οποίες βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του σύντομου πολέμου τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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