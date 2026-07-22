«Νέο δυνητικό Ιράν, αλλά με τις ευλογίες Τραμπ;» Ανησυχία προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να υποβάλει στο Κογκρέσο μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την κοινή χρήση τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας, η οποία δεν περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας. Πρόκειται για συμφωνία πολιτικής πυρηνικής βιομηχανίας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις που θα εμποδίσουν τη χρήση υλικών σε προγράμματα πυρηνικών όπλων, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα υποβάλει στο Κογκρέσο ένα έγγραφο γνωστό ως Συμφωνία 123, το οποίο υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν. Οι δύο υπέγραψαν πέρυσι στο Ριάντ μια προκαταρκτική συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για τον εμπλουτισμό ουρανίου από τη Σαουδική Αραβία. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης αντίθετα με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ δεν θέτει ως προϋπόθεση για την «πυρηνική» συνεργασία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας την εξομάλυνση των σχέσεων του βασιλείου με το Ισραήλ.

Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια 30 ετών, και έχει σχεδιαστεί για να δώσει στις αμερικανικές εταιρείες «κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πυρηνικής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας».

«Μια βασική διάταξη της νέας συμφωνίας θα προβλέπει την κατασκευή εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία από αμερικανικές εταιρείες, εάν μια κοινή μελέτη ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας κρίνει ότι ένα τέτοιο βήμα θα ήταν δικαιολογημένο», ανέφερε δημοσίευμα της WSJ.

Η Συμφωνία 123 αναφέρεται στο Άρθρο 123 του Νόμου περί Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ του 1954. Χωρίς αυτή τη συμφωνία, είναι παράνομο για την αμερικανική κυβέρνηση και τις ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες να συνεργαστούν με τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία είναι το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η συνεργασία.

Ο διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει δηλώσει ανοιχτά στο παρελθόν ότι «αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνική βόμβα, θα ακολουθήσουμε το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

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