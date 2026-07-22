Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από τα διόδια Αφιδνών, χωρίς πλέον να υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:00, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και προχώρησαν άμεσα σε ρίψεις νερού μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η Πυροσβεστική είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5), δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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