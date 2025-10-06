Στη σύλληψη ενός 38χρονου για έκθεση προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης, που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη αλλοδαπή. Η νεαρή κοπέλα, σε εμφανή κατάσταση μέθης, διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης προς παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.