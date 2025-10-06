Στη σύλληψη ενός 38χρονου για έκθεση προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης, που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη αλλοδαπή. Η νεαρή κοπέλα, σε εμφανή κατάσταση μέθης, διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης προς παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πηγή: skai.gr

