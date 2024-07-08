Πυρίτιδα εντοπίστηκε στη ζώνη του 44χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό και ο οποίος έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη.

H εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας ΕΡΤΝews τόνισε ότι «το κλειδί είναι ότι δεν άφησαν τον χρόνο να κυλήσει εναντίον τους οι αστυνομικοί και φυσικά υπέρ του δράστη. Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε τόσο σύντομα όχι απλώς την ταυτοποίηση του δράστη, αλλά και τη σύλληψή του».

Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει αρκετό βιντεοληπτικό υλικό που πρέπει να ελεγχθεί ώστε να εξακριβωθεί η πορεία του δράστη.

«Υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις και πλέον και εργαστηριακά δεδομένα σιγά – σιγά από αυτά που βρέθηκαν στην οικία όπου διέμενε αυτός ο άνθρωπος, που θα ενισχύσουν βέβαια ακόμη περισσότερο την κατηγορία. Όμως το κλειδί στην υπόθεση ήταν ότι βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή οι αστυνομικοί και κατάφεραν και προσήγαγαν αυτόν τον άνθρωπο, πριν εξαφανίσει και τα τελευταία ίσως στοιχεία που θα μπορούσε να μας βοηθήσουν και πριν εξαφανιστεί και ο ίδιος».

Όπως εξήγησε «έχουν βρεθεί κάποια αντικείμενα στην οικία του, κάποια αντικείμενα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κατηγορία, όπως και κάποια κινητά τηλέφωνα τα οποία θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σίγουρα για τον ηθικό αυτουργό. Γιατί δεν σταματάει εδώ η έρευνα του Ανθρωποκτονιών. Πρέπει να βρούμε και τον ηθικό αυτουργό σε αυτή την δολοφονία, αν τελικά υπάρχει. Η εντύπωση τουλάχιστον που έχουν μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί, είναι ότι μιλούμε για διαφορετικά πρόσωπα, ότι ο ηθικός και ο φυσικός αυτουργός είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, γι’ αυτό και συνεχίζεται η έρευνα»

Στην ερώτηση αν βρέθηκε πυρίτιδα πάνω στα ρούχα του από αυτή που είχε εντοπιστεί και στο σημείο της δολοφονίας η κ. Δημογλίδου απάντησε «υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, κάποια εργαστηριακά δεδομένα σε κάποια από τα αντικείμενα. Βέβαια είναι και άλλα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν, δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα για αυτά. Αυτά θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την κατηγορία. Όμως από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει και ψηφιακή εξέταση κάποιων πειστηρίων και του θύματος αλλά και του φερόμενου ως δράστη, για να δούμε αν θα μπορέσουν να μας δώσουν στοιχεία για τον ηθικό αυτουργό».

«Ελέγχεται το κινητό του τηλέφωνο για να δούμε αν τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε απειληθεί» είπε ενώ για το αν ο ηθικός αυτουργός αναζητείται στη Μύκονο απάντησε « όχι μόνο. Και ίσως το αποτέλεσμα στο τέλος της έρευνας μπορεί να μας οδηγήσει κάπου αλλού. Υπάρχει βέβαια κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών εκεί, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του 54χρονου θύματος. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ο ηθικός αυτουργός να βρίσκεται κάπου αλλού και σε κάποια άλλη υπόθεση, ακόμη και προσωπική του[…] Μπορεί να μην σχετίζεται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες».

Σε άλλο σημείο τόνισε «αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια η μηχανή του φερόμενου ως δράστη. Αναζητείται η μηχανή του εγκλήματος. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που ίσως μας οδηγήσουν τις επόμενες ημέρες και σε αυτό, όμως προς το παρόν δεν είναι αυτή η μηχανή. Είναι η μηχανή που χρησιμοποιούσε τουλάχιστον στην καθημερινότητα του ο δράστης».

