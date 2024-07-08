Δεύτερο κοριτσάκι 2,5 ετών κατέληξε από παρβοϊό μέσα σε 3 μήνες αυτή τη φορά στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδάκι νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 15 ημέρες και συγκεκριμένα έως και προχθες, Σάββατο 6 Ιουλίου, οπότε και κατέληξε με πολυοργανική ανεπάρκεια.

Το κοριτσάκι είχε νοσήσει από παρβοϊό, ο οποίος του προκάλεσε μυοκαρδίτιδα, ενώ φέρεται να είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, καθώς αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο είναι ένα από τα 5 περιστατικά που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, ενώ δυστυχώς δύο παιδιά έχουν ήδη φύγει από την ζωή.

Πηγή: skai.gr

