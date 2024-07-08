«Αυλαία» σήμερα, Δευτέρα της δευτεροβάθμιας δίκης για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, στην οποία θα βρεθούν ξανά στο εδώλιο και οι 21 κατηγορούμενοι για την τραγωδία που άφησε πίσω της η φωτιά.

Όλοι οι τότε υπεύθυνοι, από την Πυροσβεστική, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες του ολέθρου που σημάδεψε το Μάτι, θα δικαστούν ξανά καθώς μετά από εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων θα κρίνει και τις ομόφωνες αθωώσεις για δεκαπέντε κατηγορούμενους αλλά και το ύψος των ποινών για πέντε καταδικασθέντες.

Εκτός της εισαγγελικής έφεσης, θα δικαστεί κατόπιν δικής του έφεσης ο έκτος καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό, πολίτης που κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Η δίκη προσδιορίστηκε ταχύτατα, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθώς επικρέμεται ο κίνδυνος παραγραφής ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών αφού η υπόθεση πρέπει να έχει κριθεί αμετάκλητα, δηλαδή και από τον Άρειο Πάγο, ως το 2026.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους είκοσι, τότε επιτελικούς των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων , αφορούν 102 ανθρωποκτονίες από αμέλεια, μεταξύ αυτών δε και οι εννέα άνθρωποι που πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να γλυτώσουν από την κόλαση. Επίσης, αφορούν και 32 σωματικές βλάβες από αμέλεια σχετικά με τους τραυματίες, επιζώντες της καταστροφής οι οποίοι παρίστανται στην δίκη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία έτυχε σφοδρότατων αντιδράσεων αρχικά εντός της δικαστικής αίθουσας αλλά στην συνέχεια στην κοινωνία και την πολιτική , ένοχοι, πλην του κατοίκου στο Νταού Πεντέλης, κρίθηκαν οι τότε επικεφαλής και στελέχη της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης , Βασίλης Ματθαιόπουλος , Ιωάννης Φωστιέρης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Χαράλαμπος Χιόνης, στους οποίους η τελική εκτιτέα ποινή ορίστηκε στα πέντε έτη τα οποία μετατράπηκαν σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Οι εφέτες καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποφανθούν στο τέλος της πολύμηνης διαδικασίας που ξεκινά σήμερα, αν ορθώς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αναγνώρισε ελαφρυντικά σε τέσσερα πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής και τελικά αν ορθώς επέβαλε τις ποινές που επέλεξε στους καταδικασθέντες αξιωματικούς .

Υπό κρίση επίσης είναι και η ομόφωνη αθώωση των δεκαπέντε κατηγορουμένων. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αθώωσε τα στελέχη της Πυροσβεστικής Χρήστο Γκολφίνο, Φίλιππο Παντελεάκο, Δαμιανό Παπαδόπουλο, Χρήστο Λάμπρη, Χρήστο Δροσόπουλο, Γεώργιο Πορτοζούδη και Στέφανο Κολοκούρη.

Αθώωσε επίσης τον τότε αξιωματικό στα Εναέρια Μέσα της ΕΛΑΣ Χαράλαμπο Συρογιάννη, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, την τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τους τότε Δημάρχους Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, Πεντέλης Δημήτριο-Στέργιο Καψάλη και Ραφήνας- Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς καθώς και τους Αντιδημάρχους Βάιο Θανασιά (Μαραθώνα) και Αντώνη Παλπατζή (Ραφήνας Πικερμίου) .

Ο 21ος κατηγορούμενος στην υπόθεση, κάτοικος στο Νταού Πεντέλης, καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε φυλάκιση 3 ετών για την πρόκληση της φωτιάς και καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στην εισαγγελική έφεση θα δικαστεί με ζητούμενο την μείωση της ποινής του κατόπιν δικής του έφεσης.

Η Έφεση του Εισαγγελέα που φέρνει ξανά στο εδώλιο τους αθωωθέντες κατηγορούμενους , ασκήθηκε λίγες ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ,μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη. Για τον σύντομο προσδιορισμό του Εφετείου απαλλάχθηκε , με παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, από κάθε άλλο καθήκον η πρόεδρος του Πλημμελειοδικείου που δίκασε την υπόθεση, ώστε να καθαρογραφεί τάχιστα η απόφαση και να προσδιοριστεί άμεσα η δίκη, όπως και έγινε .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

