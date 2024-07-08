1912 ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ο ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, με επίδοση 3,37

1921 ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ

Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα.

1963 ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΗN ΚΟΥΒΑ

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Kάστρο.

1979 Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.

1997 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο τούρκος πρόεδρος, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία έξι σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο.



Πηγή: skai.gr

