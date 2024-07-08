-
1912 ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ο ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, με επίδοση 3,37
1921 ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ
Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα.
1963 ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΗN ΚΟΥΒΑ
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Kάστρο.
1979 Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
1997 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο τούρκος πρόεδρος, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία έξι σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο.
