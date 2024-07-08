Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 8 Ιουλίου 1912 - Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης

Στην Ελλάδα τον υποδέχονται σαν ήρωα. Η Αθήνα «γκρέμισε τα τείχη της» για να τον υποδεχθεί... 

Σαν σήμερα

  • 1912 ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ο ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ

Σαν σήμερα

Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, με επίδοση 3,37

  • 1921 ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ

Σαν σήμερα

Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα.

  • 1963 ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΗN ΚΟΥΒΑ

Σαν σήμερα

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Kάστρο.

  • 1979 Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σαν σήμερα

Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.

  • 1997 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Σαν σήμερα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο τούρκος πρόεδρος, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία έξι σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark