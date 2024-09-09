Λογαριασμός
Λίμνη Κάρλα - δορυφορικές φωτογραφίες: Πλημμυρισμένο παραμένει ένα μικρό τμήμα

Η λίμνη Κάρλα - ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ - έχει στεγνώσει, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν

λιμνη καρλα

Το πρόβλημα της λειψυδρίας στη χώρα, η περιβαλλοντική κατάσταση της λίμνης Κάρλα και τα ιχθυοπαθέματα, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της υποεπιτροπής υδατικών πόρων της Βουλής, αύριο Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Η λίμνη Κάρλα - ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ - έχει στεγνώσει, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες στο meteo που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Climatebook , ένα μικρό τμήμα της παραμένει ακόμα πλημμυρισμένο.

Επιπλέον, στα σημεία όπου οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν στεγνώσει, η υποβάθμιση του εδάφους είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Από το θυρόφραγμα της Κάρλας -  που έμεινε ανοιχτό μετά τον Daniel για να διοχετευτεί το αρδευτικό νερό, προκειμένου να μην πλημμυρίσει ξανά η περιοχή -  χιλιάδες ψάρια έπεσαν πρόσφατα στον Παγασητικό. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

