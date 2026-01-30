Δήμας: Υπέγραψε το πρακτικό παραχώρησης για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης μπαίνει από σήμερα σε τροχιά υλοποίησης με την υπογραφή του πρακτικού παραχώρησης στη τμήμα προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και αφορά στην ενεργοποίηση παραχώρησης για το μεγαλύτερο χιλιομετρικά τμήμα του νέου Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης Χανιά - Ηράκλειο, στο τμήμα προαίρεσης Κίσσαμος - Χανιά.

Οι διαδικασίες επιταχύνονται με στόχο να μη χαθούν δεσμευμένοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ με την εκκίνηση του έργου, άμεσα απελευθερώνονται 200 εκατ. από το Ταμείο.

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, αυτοψία στα εργοταξιακά σημεία των παρακάμψεων του ΒΟΑΚ Ρεθύμνου και Χανίων, τα οποία οργανώνονται με μηχανήματα και όλα τα απαιτούμενα συνοδά για το έργο. Ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που γίνονται, τα μέτρα ασφάλειας, τις σημάνσεις, επιβεβαιώνοντας τη στενή παρακολούθηση και εποπτεία που υπάρχει από πλευράς Υπουργείου στα χρονοδιαγράμματα και την εξέλιξη των προ-έργων.

Στην αυτοψία παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, όπου διαπιστώθηκε, όπως τονίστηκε, η σοβαρή πρόοδος στην εξέλιξη των μέχρι σήμερα έργων, ενώ επισημάνθηκαν αφενός η σε σύντομο χρονικό διάστημα η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και η συμβολή του νέου ΒΟΑΚ στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων.

Στη συνέχεια τις έξι το απόγευμα, ο κ. Δήμας, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, υπέγραψε την Ενεργοποίηση της Προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά συνολικού προϋπολογισμού 243,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον πρόεδρό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρι, παρουσία του κλιμακίου της κυβέρνησης, καθώς και της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη, βουλευτών, δημάρχων του νησιού και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος 155 χιλιομέτρων Χανιά-Ηράκλειο θα διαθέτει μαζί με το τμήμα προαίρεσης, 43 ανισόπεδους κόμβους, 89 γέφυρες, 23 σήραγγες, δημιουργώντας μία νέα εικόνα του ΒΟΑΚ που σε κάποια σημεία θα κινείται παράλληλα με τον παλιό ΒΟΑΚ, ενώ σε άλλα θα ενώνεται. Το συνολικό μήκος του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τον 'Αγιο Νικόλαο είναι 230 χλμ και σε πέντε χρόνια, χρονικό διάστημα κατασκευής, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις, οι νομοί θα ενώνονται με ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο που το 2031 θα δοθεί σε χρήση.

Φωτ.: neakriti

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.