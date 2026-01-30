Ναρκωτικά και πολλά μετρητά εντόπισαν οι αρχές στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Φωτογραφία από όσα κατασχέθηκαν, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (ΓΑΔΑ), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Οπως αποτυπώνεται σχετικώς, αρχές εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες αλλά και πολλά μετρητά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν συλληφθεί 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

