Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.



Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

