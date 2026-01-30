Στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία που τραυματίστηκε βαρύτατα, έσκασε σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της αστυνομίας η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, του cretalive.gr ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη. Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Ακόμα, ως προς τη φονική χειροβομβίδα, αναφέρεται πλέον επισήμως ότι βάσει της εξέτασης των υπολειμμάτων, επρόκειτο για μία τυποποιημένη στρατιωτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου M26 A1.

-Το είδος της συγκεκριμένης χειροβομβίδας χρησιμοποιεί τον Μ204 Α2 μηχανισμό πυροδότησης, το οποίο έχει τυποποιημένο στρατιωτικό εκρηκτικό υλικό.

-τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης χειροβομβίδας είναι:

Μ26 Α1 και χώρα προέλευσης η Αμερική

Η λειτουργία της είναι θραυσματοποίηση, με χρονοκαθυστέρηση τα 4 με 5 δευτερόλεπτα.

Στα 5 μέτρα ορίζεται το θανατηφόρο βεληνεκές, ενώ υπολογίζεται ότι ο άτυχος Ραφαήλ ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1,5-2 μέτρων.

Η ακτίνα των θραυσμάτων μπορεί να φθάσει και τα 230 μέτρα. Η παραγωγή τους τοποθετείται χρονικά μεταξύ 1952-1968.

Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα και γιατί δεν βρέθηκαν ο μοχλός απελευθέρωσης και η περόνη ασφαλείας;

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μοχλός απελευθέρωσης αλλά και η περόνη ασφαλείας δεν βρέθηκαν. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ εκτιμάται πως ο μοχλός απελευθέρωσης θα έπρεπε να ανευρεθεί σε απόσταση το πολύ τεσσάρων μέτρων από το σημείο της έκρηξης και σε ακόμα πιο κοντινή απόσταση θα έπρεπε να εντοπιστεί η περόνη ασφαλείας. Δεν βρέθηκαν ωστόσο. Άρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Κατά τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας κ. Τσιάμπα, αυτό σημαίνει ότι κατά την έκρηξη ο μοχλός και η ασφάλεια ήταν ακόμα πάνω στην χειροβομβίδα και με την έκρηξη εκσφενδονίστηκαν σε πολύ μεγάλη ακτίνα πολλών μέτρων. Και τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη; Ο κ. Τσιάμπας παραπέμπει στα αναγραφόμενα στα εγχειρίδια, βάσει των οποίων, « η έκρηξη μπορεί να συμβεί εάν γίνει προσπάθεια ξεβιδώματος του μηχανισμού πυροδότησης».

Να θυμίσουμε ότι, όπως είχε αποκαλύψει το Cretalive.gr, είχε δοθεί εντολή για έρευνα σε επίπεδο χωρών του ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο.

Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε το «καταχωνιασμένο παμπάλαιο πολεμικό υλικό» που κάποιοι ανέσυραν για να το χρησιμοποιήσουν στην άσκηση τη μοιραία ημέρα. Για την ακρίβεια, οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952).

