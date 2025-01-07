Σέλι: Εντοπίστηκαν πατημασιές στο χιόνι, ερευνάται αν ανήκουν στον 23χρονο

Αμείωτες συνεχίζουν οι έρευνες για τον 23χρονο Παναγιώτη στο Σέλι Ημαθίας, με την αγωνία για τον εντοπισμό του να κορυφώνεται. Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Χρήστος Χατζημίσης, πριν λίγη ώρα εντοπίστηκαν κάποιες πατημασιές και εξετάζεται αν ανήκουν στον ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες συνεχίζονται, το ελικόπτερο απογειώθηκε και συνεχίζει να «σαρώνει» την περιοχή σε όλες τις πλευρές του βουνού, ψάχνοντας για στοιχεία και πίσω και γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο.

Η επιχείρηση που έχει στηθεί για τον εντοπισμό του είναι μεγάλη, καθώς στις έρευνες μετέχουν 27 πυροσβέστες, δυνάμεις της 2ης και 7ης ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, εθελοντές, ενώ επιστρατεύθηκαν θερμικές κάμερες και drones. Πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρουν ότι εντός της ημέρας αναμένεται να κινητοποιηθεί και ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης.

Όπως ανέφερε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ η κυρία Μαριάννα, θεία του 23χρονου αγνοούμενου, η οποία συμμετέχει και η ίδια στις έρευνες εντοπισμού, οι οικείου του νεαρού Παναγιώτη ειδοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας για την εξαφάνισή του, με τον αδερφό του να τον βλέπει για τελευταία φορά στις 14:08.

«Από κει και πέρα τον αφήσανε, γιατί ήθελε να κατέβει μια πίστα. Κατέβηκαν τα παιδιά κάτω, μέχρι τις 4 η ώρα δεν είχε γυρίσει. Ήταν έμπειρος, και προχθές ήταν εδωπέρα, του αρέσει πολύ το σκι. Τα παιδιά πήγανε στο αυτοκίνητο, τον περιμένανε μέσα, είδαν ότι δεν έρχεται, βγήκαν από το αυτοκίνητο και ήρθαν εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο να ζητήσουν βοήθεια. Γύρω στις 5 και κάτι ξεκίνησαν οι έρευνες, όλη τη νύχτα δεν σταματήσανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν επικοινώνησε καθόλου με το κινητό, η ίδια απάντησε ότι το κινητό τελευταίο σήμα έδωσε στις 14:38. «Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν υπήρξε επικοινωνία. Προσπαθήσαμε να βρούμε και το στίγμα του κινητού, δεν μπορέσαμε. Σήμερα μάς είπαν θα σηκωθεί ελικόπτερο. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, έχουν σηκωθεί drone, θερμική κάμερα από χθες». Παράλληλα, ενημέρωσε πως ο Παναγιώτης δεν φορούσε κράνος, αλλά στο σάκο του μέσα είχε μπάρες, νερό, ρούχα. «Επειδή ήταν αλεξιπτωτιστής, πιστεύουμε πως μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε κάποια δύσκολη περίπτωση» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός χιονοδρόμος είχε ανέβει ανήμερα των Φώτων στο Σέλι με την παρέα του και κάποια στιγμή φαίνεται να απομακρύνθηκε για να εξερευνήσει τις πλαγιές του χιονοδρομικού κέντρου. Την απουσία του διαπίστωσαν το απόγευμα οι φίλοι του, όταν έκλεισε το χιονοδρομικό, οπότε απευθύνθηκαν στους υπεύθυνους του κέντρου και ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Έκτοτε ξεκίνησαν έρευνες που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

