Στα πορίσματα Καρώνη και Τσακιρίδη αναφέρθηκε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status 107,7 o Λεωνίδας Κουμπούρας, δικηγόρος οικογένειας Πλακιά και της οικογένειας του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Το πόρισμα Καρώνη αναφέρεται στα έλαια σιλικόνης και το ηλεκτρικό τόξο, που φαίνεται ότι σε συνδυασμό με τη διάρρηξη μετασχηματιστών της επιβατικής αμαξοστοιχίας είναι ικανό να δημιουργήσει το φαινόμενο της πυρόσφαιρας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό», αναφέρει ο κ. Κουμπούρας και σημειώνει:

«Και το πόρισμα Τσακιρίδη είναι διαφωτιστικό. Το πόρισμα Τσακιρίδη θα έλεγα με ένα πρώτο σχόλιο, ότι αποκλείει παντελώς την ύπαρξη παράνομου φορτίου. Το συγκεκριμένο πόρισμα έρχεται σε συνέχεια άλλου πορίσματος, που αφορούσε το τέταρτο βαγόνι, όπου υπήρχε εμπορευματοκιβώτιο. Τώρα ερευνήθηκε και το κόκπιτ, να θυμίσω ότι το κόκπιτ είχε εξαφανιστεί κατά πολλούς. Το κόκπιτ βρέθηκε στο Κουλούρι, ερευνήθηκε και εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια εκτόνωση αερίου, άρα αποκλείεται το παράνομο φορτίο».

«Πλέον οδηγούμαστε σε δίκη, χωρίς να σκεφτόμαστε διάφορα άλλα παράπλευρα ζητήματα και σενάρια, που θα δυσχέραιναν και την πορεία της ανάκρισης, αλλά και την ίδια τη διαδικασία και μπορούμε να επικεντρωθούμε στην πορεία της υπόθεσης», τονίζει.

Στην επισήμανση ότι το πόρισμα που είχε στα χέρια της η οικογένεια Πλακιά από Άγγλο ειδικό, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το πόρισμα Καρώνη, ο κ. Κουμπούρας απάντησε: «Έτσι ακριβώς, γι΄αυτό και η οικογένεια Πλακιά, αλλά και εγώ, έχοντας γνώση του πορίσματος αλλά και τα στοιχεία της δικογραφίας, κρατούσαμε στάση αναμονής και περιμέναμε να ολοκληρωθεί η ανάκριση και να προχωρήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες, για να μπορέσουμε να εκφραστούμε».



Πηγή: skai.gr

