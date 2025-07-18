Το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρησμό άφησε ανοιχτό ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφερόμενος στη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού, στην Πατησίων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «περνάνε σκέψεις ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι εμπρησμός», κάτι που θα διερευνήσει η ειδική υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κοιμόταν στο σαλόνι όταν ξέσπασε σε άλλο δωμάτιο η φωτιά. «Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο που δεν υπήρχε κανένας άλλος, ούτε υπήρχε κάποια ηλεκτρική συσκευή που θα προκαλούσε βραχυκύκλωμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όταν μου είπε στην αρχή ότι κάηκε το σπίτι του, νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν στο σαλόνι και η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο που δεν ήταν κανείς, ούτε υπήρχε κάποια ηλεκτρική συσκευή σε λειτουργία, για να υπάρξει κάποιο βραχυκύκλωμα. Αν δεν υπήρχε μία γειτόνισσα να τον φωνάξει, ίσως να μην ήταν στη ζωή. Η φωτιά μεταδόθηκε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος και συνέχισε:

«Όταν σ' ένα σπίτι δεν λειτουργούν επικίνδυνες συσκευές, όταν δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης κοιμάται στο σαλόνι και η φωτιά ξεκινά από το πίσω μέρος που βλέπει στον ακάλυπτο, εκεί περνάνε σκέψεις ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι εμπρησμός. Περιμένουμε όμως και το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Ο Πέτρος Φιλιππίδης ζει από θαύμα. Αν δεν υπήρχε η καλή γειτόνισσα, δεν θα ζούσε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.