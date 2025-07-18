Λαμία: Νέο «όχι» για αποφυλάκιση Κασιδιάρη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Το Τριμελές Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Λαμίας απέρριψε το νέο αίτημα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη. Η απόφαση για τον καταδικασμένο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ελήφθη κατά πλειοψηφία με ψήφους 2-1. Μειοψήφησε η πρόεδρος και η πλειοψηφία απεφάνθη αρνητικά εξαιτίας πρόσφατης ανάρτησης του Ηλία Κασιδιάρη.

Σημειώνεται πως η εισαγγελική πρόταση ήταν θετική για την υφ’ όρον απόλυσή του. Κατά την εισαγγελέα, ο Ηλίας Κασιδιάρης πληρούσε τα κριτήρια για την άμεση αποφυλάκισή του, καθώς έχει εκτίσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της ποινής του χωρίς να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα.

Στις αρχές Ιουλίου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση των Ηλία Παναγιώταρου και Χρήστου Παππά.

Και στους δύο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί οροί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Πηγή: Καθημερινή

