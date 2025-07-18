Αστυνομικοί- ναρκέμποροι στη Μύκονο: Kαταθέσεις εκατ. και σχέσεις με Greek Mafia

Νέες πληροφορίες «έρχονται στο φως της δημοσιότητας» για το μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών, στο οποίο συμμετείχαν και αστυνομικοί, με έναν εξ αυτών να έχει και το ρόλο του αρχηγού.

O 42χρονο ανθυπαστυνόμος σε διαθεσιμότητα και 31χρονος υπαστυνόμος με στέρηση βαθμού, άρπαζαν κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις των υπηρεσιών που υπηρετούσαν και τις διακινούσαν στη Μύκονο, μέσω δικτύου πώλησης που είχαν αναπτύξει, έχοντας μάλιστα επαφές και συνεργασία με περιφερειακά μέλη της «Greek Mafia», τα οποία και ενημέρωναν για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους και άλλες δραστηριότητες.

Ετσι δρούσαν

Εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, οι δύο αστυνομικοί, υπεξαιρούσαν ναρκωτικές ουσίες, που είχε κατασχέσει η αστυνομία και τις διοχέτευαν στα υπόλοιπά μέλη της σπείρας για να τις πουλήσουν αποκομίζοντας ιλιγγιώδη χρηματικά ποσά.

Ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος είχε δεξί του χέρι τον 31χρονο υπαστυνόμο, ο οποίος όταν υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτιοανατολικής Αττικής, άρπαζε ναρκωτικές ουσίες που είχαν κατασχεθεί και τις διέθετε προς πώληση μέσω του κυκλώματος.

Ένστολοι συνεργοί του ήταν ένας 35χρονος Αρχιφύλακας και ένας 43χρονος αρχιφύλακας, που υπηρετούν σε Μύκονο και Αθήνα.

Παράλληλα κατηγορούνται δύο ακόμη αστυνομικοί και ένας απόστρατος αξιωματικός, που είχε συλληφθεί πρόσφατα για υπόθεση ναρκωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος τον Οκτώβριο 2024 είχε συλληφθεί για εξαπάτηση της πρώην συντρόφου του.

Από το κινητό του τηλέφωνο, που του είχε κατασχεθεί, αναδείχθηκε η εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες ενέργειες ενώ από άρση τραπεζικού απορρήτου- Από τη 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 7 Μαΐου 2025- προέκυψαν τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ του ίδιου και του υπαστυνόμου.

Επιπλέον, έγιναν αντιληπτές 26 περιπτώσεις «διευκολύνσεων», ενημέρωσης επικείμενων αστυνομικών ελέγχων και πληροφοριών δεδομένων από το σύστημα «PoliceOnLine».

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 42χρονου ανθυπαστυνόμου, φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και της 29χρονης συντρόφου του από την Αλβανία, την τελευταία πενταετία είχαν πιστωθεί περίπου 5.000.000 ευρώ, όπως επισημαίνουν στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ολοι οι εμπλεκόμενοι

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος, συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά στους οποίους 4 αστυνομικοί, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ιδιώτης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται επιπλέον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ακόμη αστυνομικός και τρία άτομα, με βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν, τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονταν και στη μεγάλη δικογραφία εξιχνίασης των δολοφονιών τεσσάρων ατόμων στους κόλπους της «Greek Mafia», από τη μαφία των τσιγάρων.

Μάλιστα δύο από αυτούς είχαν προσεγγιστεί από τον διαβόητο "Έντικ", προκειμένου να δολοφονήσουν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αρνήθηκαν.



