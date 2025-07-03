Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίζονται Παππάς και Παναγιώταρος

Της Έλενας Γαλάρη

Την πόρτα εξόδου των φυλακών ανοίγει το συμβούλιο πλημμελειοδικών Λαμίας στους καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Παναγιώταρο και Χρήστο Παππά.

Οι δικαστές έκριναν ότι έχουν εκτίσει την ποινή τους και δεν έχουν πέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τις εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Πηγή: skai.gr

