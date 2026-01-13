Το δικαστήριο καταδίκασε το μεσημέρι της Δευτέρας (13.01) τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, όπως και πρωτοδίκως για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Ειδικότερα, ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτόδικα, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όσων τον μήνυσαν και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος Α. Γεωργιάδη, Α. Λοβέρδου και Ν. Μανιαδάκη.

Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση κατά συρροή για όλους όσοι στράφηκαν εναντίον της με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος Α. Γεωργιάδη, Γ. Στουρνάρα, Α. Λοβέρδου και Α. Σαμαρά.

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 25 και 28 μηνών αντίστοιχα με τριετή αναστολή.

Δημητρακόπουλος: «Η Δικαιοσύνη κατέρριψε τη σκευωρία, οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως»

«Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως από το κατ' έφεσιν δικαστήριο ότι κατέθεσαν ψευδώς σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη, όπως επίσης ψευδώς καταμήνυσαν τον κύριο Γεωργιάδη. Πλέον, με την ετυμηγορία της δικαιοσύνης, ουδέποτε δωροδοκήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Τουλουπάκη, τότε εισαγγελέας Διαφθοράς, έδωσε ποινική ασυλία στους δύο κουκουλοφόρους και έτσι αυτοί είπαν χυδαία ψέματα σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων. Επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως η δικαιοσύνη από μόνη της κατέρριψε αυτή τη σκευωρία και σήμερα καταδίκασε τους μπροστινούς, αυτούς τους κουκουλοφόρους. Δυστυχώς, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, τα πολιτικά νήματα, ακόμα είναι στο απυρόβλητο» δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του κ. Γεωργιάδη.

Πηγή: skai.gr

