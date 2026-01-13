Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίχθηκε το πρωί της Τρίτης η αντιπαράθεση ανάμεσα στον γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσιλιά –ο οποίος αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό – και τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, που συγκαταλέγεται στους πιο σκληρούς αγροτοσυνδικαλιστές.

Αφορμή για την ένταση στάθηκε δήλωση του κ. Μαρούδα, ο οποίος υποστήριξε ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν επηρεάζονται από τη σημερινή συνάντηση» και ότι «δεν τους αφορά ο κ. Τσιλιάς».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Μαρούδας αντέδρασε ειρωνικά στις δηλώσεις του κ. Τσιλιά ότι «υπάρχουν 30 μπλόκα» και ότι, όπως ανέφερε, εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα προσέρχονται προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας σχολίασε σκωπτικά πως πρόκειται για «πρόθυμους» που, όπως είπε, εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους και όχι κάποια συντονιστική επιτροπή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό

Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν

Πηγή: skai.gr

